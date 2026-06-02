Amerikanët po e shtyjnë Omanin të ndërpresë të gjitha lidhjet diplomatike me Iranin
Administrata amerikane po ushtron presion ndaj Omanit që të heqë dorë nga politika tradicionale e neutralitetit dhe të ndërpresë marrëdhëniet diplomatike me Iranin, duke paralajmëruar edhe mundësinë e vendosjes së sanksioneve. Kjo është bërë e ditur nga burime amerikane dhe arabe për gazetën The Wall Street Journal.
Sipas raportit, Uashingtoni e sheh gjithnjë e më shumë qëndrimin e Muskatit ndaj Teheranit si të papajtueshëm me interesat amerikane. Zyrtarët amerikanë dyshojnë se Omani po mban një qëndrim tepër të afërt me Iranin në kohën e tensioneve të larta në rajon.
Omani, megjithatë, po përpiqet të ruajë ekuilibrin mes aleancës së gjatë me SHBA-në dhe marrëdhënieve diplomatike me Iranin, fqinjin e tij përtej Ngushticës së Hormuzit. Zyrtarët arabë thonë se Muskat beson se mbajtja e kanaleve të komunikimit me Teheranin rrit mundësinë për stabilitet afatgjatë rajonal.
Mosmarrëveshja është përqendruar veçanërisht rreth Ngushticës së Hormuzit, një nga rrugët më të rëndësishme botërore për transportin e naftës dhe gazit. Sekretari amerikan i Thesarit, Scott Bessent, ka paralajmëruar Omanin me sanksione nëse vendos tarifa për kalimin e anijeve në këtë ngushticë.
Nga ana tjetër, ambasadori i Omanit në Uashington, Talal Alrahbi, ka deklaruar se vendi i tij “nuk ka plane për të tarifuar kalimin e anijeve”.
Raporti thekson gjithashtu se Omani ka ofruar ndihmë për navigim, operacione kërkim-shpëtimi dhe mbështetje mjekësore për anijet që lundrojnë në rajon, përfshirë edhe ato të lidhura me Shtetet e Bashkuara.
Ministri i Informacionit i Omanit, Abdulla Al-Harrasi, deklaroi se çdo kërcënim ndaj lirisë së lundrimit në këto ujëra do të dëmtonte interesat e të gjithë komunitetit ndërkombëtar, përfshirë edhe SHBA-në.
Sipas Wall Street Journal, zyrtarët omanë janë befasuar nga ashpërsimi i qëndrimit amerikan dhe po shqyrtojnë mënyrat se si t’i përgjigjen presionit në rritje nga Uashingtoni. /Telegrafi/