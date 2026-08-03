Sa të vdekur dhe të plagosur janë regjistruar në Gaza që nga fillimi i luftës?
Ministria e shëndetësisë në Gaza njoftoi se 19 palestinezë janë vrarë dhe 35 të plagosur në sulmet izraelite në të gjithë Rripin e Gazës gjatë 24 orëve të fundit.
Ministria tha se numri i të vdekurve përfshinte 18 vdekje të raportuara rishtazi dhe një person që vdiq nga plagët e pësuara më parë.
Sipas ministrisë, që nga fillimi i “armëpushimit” me Izraelin më 11 tetor, janë vrarë gjithsej 1,250 persona dhe janë plagosur 4,110 të tjerë.
Ministria tha se numri i përgjithshëm i të vdekurve që nga fillimi i luftës më 7 tetor 2023 ka arritur në 73,375 të vrarë dhe 174,220 të plagosur.
Zyrtarët palestinezë dhe organizatat ndërkombëtare kanë paralajmëruar se vazhdimi i dhunës po rëndon më tej krizën humanitare në territor, ku mijëra familje mbeten të zhvendosura dhe përballen me mungesa të mëdha të furnizimeve bazë. /Telegrafi/