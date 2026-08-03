Flota amerikane në gatishmëri, mbi 20 anije luftarake në Lindjen e Mesme
Më shumë se 20 anije luftarake të Marinës Amerikane po operojnë në të gjithë Lindjen e Mesme, sipas Komandës Qendrore të SHBA-së (CENTCOM), e cila është përgjegjëse për operacionet në Lindjen e Mesme.
Dy transportues aeroplanësh amerikanë mund të shihen në imazhet satelitore më 1 gusht, pranë vijës së bllokadës së imponuar nga SHBA-të.
Anijet luftarake USS Abraham Lincoln dhe USS George HW Bush janë transportues aeroplanësh me motor bërthamor të klasit Nimitz; ato u panë pak më pak se 100 km larg njëra-tjetrës dy ditë më parë.
Të dy transportuesit e aeroplanëve të parë në imazhet satelitore udhëtojnë me një grup sulmues transportuesish.
Këto përfshijnë rreth 70 aeroplanë luftarakë dhe mbështetës dhe disa shkatërrues me raketa të telekomanduara të klasit Arleigh Burke që ofrojnë mbrojtje ajrore, luftë anti-nëndetëse dhe aftësi sulmi me rreze të gjatë veprimi.
Imazhet satelitore tregojnë një aeroplanmbajtëse amerikane që udhëton me dy anije të tjera.
Raportet e sotme sugjerojnë se po zhvillohen bisedime për të rihapur Ngushticën e Hormuzit dhe për të hequr bllokadën detare amerikane ndaj porteve iraniane.
Megjithatë, Irani mohon bisedimet e drejtpërdrejta me SHBA-në, duke thënë se diskutimet janë vetëm me Omanin për kalimin e sigurt nëpër ngushticë. /Telegrafi/