Ushtria izraelite nis stërvitje detare dhe tokësore mes përshkallëzimit të tensioneve SHBA-Iran
Ushtria izraelite nisi stërvitje dy-ditore detare dhe tokësore, ndërsa përshkallëzimi rajonal vazhdon të rritet midis SHBA-së dhe Iranit.
Një deklaratë ushtarake tha se stërvitja do të vazhdojë deri të martën në mbrëmje në zonën midis Shavei Tzion në veri dhe Ashdod në jug.
Ushtria tha se stërvitjet do të përfshijnë lëvizje intensive të anijeve dhe forcave të sigurisë, duke shtuar se stërvitja ishte planifikuar paraprakisht dhe nuk ishte e lidhur me ndonjë incident sigurie.
Ushtria njoftoi gjithashtu një tjetër stërvitje ushtarake në Raanana në Izraelin qendror të hënën në mbrëmje, që do të përfshijë përdorimin e pajisjeve të ndriçimit dhe lëvizje intensive të forcave të ushtrisë dhe automjeteve të shpëtimit.
Stërvitjet vijnë në një kohë kur rajoni i Lindjes së Mesme mbetet i tensionuar që kur Izraeli dhe SHBA-të nisën një ofensivë të përbashkët kundër Iranit në shkurt, duke shkaktuar sulme hakmarrëse nga Teherani në të gjithë rajonin.
SHBA-të dhe Irani ranë dakord për një armëpushim në prill dhe më pas nënshkruan një memorandum mirëkuptimi të ndërmjetësuar nga Pakistani në qershor, që synonte t’i jepte fund konfliktit të tyre ushtarak dhe të arrinte një marrëveshje paqeje të qëndrueshme.
Megjithatë, marrëveshja dështoi muajin e kaluar, me SHBA-të dhe Iranin që shkëmbyen sulme për gati dy javë.
Të shtunën, presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha se anuloi një sulm ushtarak të planifikuar kundër Iranit, pasi Teherani dhe vendet e tjera të Lindjes së Mesme kërkuan kohë për të finalizuar kuadrin e një marrëveshjeje paqeje, duke thënë se Izraeli i është bashkuar angazhimit. /Telegrafi/