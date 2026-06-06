Irani lëshon raketa ndaj bazave amerikane, nuk raportohen viktima
Irani ka lëshuar raketa balistike drejt bazave ushtarake amerikane në Kuvajt dhe Bahrejn, pasi Shtetet e Bashkuara sulmuan dy stacione radarike bregdetare iraniane.
Deri më tani nuk ka raportime për viktima. Sipas Komandës Qendrore të Ushtrisë Amerikane (CENTCOM), gjashtë nga shtatë raketat e lëshuara janë interceptuar, ndërsa e shtata nuk arriti objektivin e saj.
Sipas agjencisë shtetërore iraniane të lajmeve IRNA, objektivat e sulmit ishin baza ajrore Ali Al Salem në Kuvajt dhe Flota e Pestë e Marinës Amerikane në Bahrein.
Megjithatë, CENTCOM mohoi pretendimet se selia e Flotës së Pestë kishte pësuar dëme, raporton skynews.
Garda Revolucionare Islamike e Iranit (IRGC) deklaroi se sulmet ishin një kundërpërgjigje ndaj goditjeve amerikane të kryera më herët.
Nga ana tjetër, ushtria amerikane njoftoi se kishte sulmuar objektet radarike në ishujt Goruk dhe Qeshm, si dhe kishte rrëzuar katër dronë iranianë që, sipas saj, përbënin një “kërcënim të menjëhershëm” për anijet që lundronin në Ngushticën e Hormuzit.
Në deklaratën e saj, Garda Revolucionare pretendoi se katër cisterna nafte ishin vënë në shënjestër pasi po përpiqeshin të kalonin ngushticën pa leje.
IRGC paralajmëroi Shtetet e Bashkuara se çdo “provokim” i mëtejshëm mund të çojë në mbylljen e plotë të Ngushticës së Hormuzit, një prej korridoreve më të rëndësishme detare në botë për transportin e naftës, ku trafiku tashmë është reduktuar ndjeshëm krahasuar me periudhën para luftës.
Kujtojmë se SHBA-ja dhe Irani teorikisht ndodhen nën një armëpushim, ndërsa përpjekjet për ta zgjatur atë dhe për të arritur një marrëveshje të qëndrueshme paqeje janë ende në vazhdim. /Telegrafi/