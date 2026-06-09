Trump dhe Netanyahu mbeten shumë larg njëri-tjetrit, thotë ish-diplomati izraelit
Marrëdhënia midis presidentit amerikan Donald Trump dhe kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu është "e ndryshme", tha për CNN një ish-diplomat i lartë izraelit.
Kur u pyet nëse Trump dhe Netanyahu ishin në të njëjtën linjë mendimesh, Alon Pinkas u përgjigj: "Ata as nuk janë në të njëjtën linjë mendimesh në këtë pikë", transmeton Telegrafi.
Ish-Konsulli i Përgjithshëm izraelit në New York tha se kjo ishte "e dukshme në mënyrën se si Trump po flet për Netanyahun në dy javët e fundit".
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Pinkas gjithashtu ngriti shqetësime për mungesën e një strategjie daljeje për ofensivën e Izraelit kundër Hezbollahut të mbështetur nga Irani në Liban - dhe theksoi se konflikti është bërë pjesë e fushatës politike të Netanyahut.
"Nuk ka një lojë përfundimtare nga një këndvështrim strategjik, por ka një lojë politike këtu. Ai po shkon drejt zgjedhjeve. Ai duhet të mbajë një gjendje të përhershme lufte. Sipas tij, kjo është e vetmja gjë që i jep atij mundësinë", tha Pinkas për Elex Michaelson të CNN. /Telegrafi/