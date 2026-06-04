Ajatollah thotë se Irani i dha 'goditje vendimtare armikut keqdashës'
Ajatollah Mojtaba Khamenei i Iranit dha një shpallje të papritur të fitores iraniane në luftën me SHBA-në kundër Izraelit, duke deklaruar se "armiku keqdashës është mposhtur në përballjen me forcat e armatosura të Iranit".
Në një deklaratë të lëshuar nga agjencia e lajmeve Fars të enjten, Khamenei tha: "I them kombit të dashur iranian se armiku keqdashës, pasi është mposhtur në përballjen e tij me bijtë tuaj të guximshëm në forcat e armatosura, tani po përjeton një poshtërim të thellë dhe kuptimplotë, si në fushën e betejës ushtarake ashtu edhe në arenën publike dhe tani është përqendruar në mashtrime".
Deklarata e papritur e Khameneit mund të sinjalizojë një marrëveshje paqeje që po afrohet, për të cilën ai duket se po përgatit kombin iranian, ndërsa bën thirrje edhe për unitetin e tij.
"Sistemi i dominimit, i cili krijoi një garnizon të quajtur Izrael gati 80 vjet më parë, nuk e pranon ekzistencën e një Irani të fortë dhe të pavarur, të pajisur me avantazhe të ndryshme, në kufirin lindor të gjeografisë së rreme dhe fiktive të 'Izraelit të Madh' - në lindje të Eufratit", paralajmëroi deklarata e Ajatollahit.
Khamenei nuk është shfaqur në publik që nga fillimi i luftës. Mediat amerikane raportuan, duke cituar zyrtarë të shumtë iranianë, se ai pësoi lëndime serioze në sulme, iu nënshtrua operacioneve të shumta dhe ka vështirësi në të folur për shkak të djegieve të rënda.
Sekretari i Mbrojtjes i SHBA-së, Pete Hegseth, tha se ai "ka të ngjarë të jetë shpërfytyruar".
Irani nuk i ka konfirmuar raportet. Ai ka komunikuar vetëm përmes deklaratave me shkrim që nga marrja e detyrës.
Në deklaratën e tij me shkrim të mërkurën, Khamenei tha se "armiku i përqendroi përpjekjet e tij në një luftë hibride në dy fusha: qëndrueshmërinë e popullit dhe krijimin e gabimeve në llogaritjet e zyrtarëve të vendit".
"Pasi Irani arriti të zmbrapste armikun, i cili u mund në fushën e betejës, tani kërkon të minojë qëndrueshmërinë e popullit iranian dhe të mbjellë përçarje", paralajmëroi Khamenei i ri popullin iranian.
"Të gjithë duhet të neutralizojnë planet e liga të armikut përmes vendosmërisë, vigjilencës, ruajtjes së unitetit dhe kohezionit, ruajtjes së besimit të ndërsjellë dhe përmbajtur nga jehona e narrativës së armikut", tha ai.
Khamenei u ka bërë thirrje gjithashtu zyrtarëve iranianë që të “mbështesin këto parime”, duke i paralajmëruar ata se “çdo veprim që çon në pesimizëm publik ose dekurajim midis njerëzve duhet të konsiderohet si një formë ndihme ndaj armikut - ndihmë kundër këtij vendi dhe popullit të tij”.
Në një seri zbulimesh të papritura, Trump tha në një intervistë të martën se Ajatollahu i ri ishte i përfshirë në negociata me SHBA-në dhe të dy po “shkonin mjaft mirë”.
“Nuk kam pasur privilegjin ta takoj atë. Nëse i besoni historive, atij i mungojnë shumë pjesë të ndryshme”, tha presidenti amerikan për New York Post.
“Ai është i përfshirë, absolutisht. Po, mendoj se ata kanë shumë respekt për të”, tha Trump në podkastin Pod Force One.
“Ata thonë se ai po jep miratim, sepse kështu ka qenë për një kohë të gjatë, shumë të gjatë. Babai i tij dhe pastaj ai, mendoj se është një trashëgimi. Por duket se po shkojmë mjaft mirë”, shtoi ai.
Trump tha gjithashtu se ishte i etur të takohej me Khamenein e ri, në pritje të rezultatit të bisedimeve në vazhdim.
“Po, do të doja ta takoja. Do të doja t’i takoja të gjithë. Do të doja ta takoja dhe ndoshta do të takohemi në një moment të caktuar, varësisht se si do të shkojë gjithçka”, theksoi ndër tjera.
Më parë, Trump e quajti Mojtaba Khamenein një zgjedhje “të lehtë” dhe “të papranueshme” për të udhëhequr Republikën Islamike.
Khamnei u zgjodh si udhëheqësi i tretë suprem i Republikës Islamike nga Asambleja e Ekspertëve - paneli i klerikëve shiitë përgjegjës sipas ligjit iranian për emërimin e pozicionit - afërsisht 10 ditë pas vdekjes së babait të tij. /Telegrafi/