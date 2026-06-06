SHBA godet radarët iranianë pas rrëzimit të dronëve mbi Ngushticën e Hormuzit
Shtetet e Bashkuara kanë kryer sulme ndaj radarëve dhe objekteve ushtarake iraniane pasi forcat amerikane rrëzuan disa dronë iranianë që, sipas zyrtarëve amerikanë, përbënin kërcënim për anijet tregtare dhe forcat ushtarake në rajonin e Ngushticës së Hormuzit.
Sipas burimeve ushtarake amerikane, dronët u interceptuan mbi ujërat strategjike të Gjirit Persik, ndërsa SHBA-ja reagoi me sulme ndaj objektivave që konsiderohen të lidhura me këto operacione ajrore.
Komanda Qendrore e Ushtrisë Amerikane (CENTCOM) njoftoi se sulmet kishin për qëllim neutralizimin e kërcënimeve ndaj lundrimit tregtar dhe forcave amerikane që operojnë në rajon.
Mediat raportojnë se objektivat e goditura përfshinin sisteme radarike dhe infrastrukturë ushtarake iraniane në afërsi të Ngushticës së Hormuzit, një nga korridoret më të rëndësishme për transportin global të naftës.
Pas sulmeve amerikane, Irani reagoi duke akuzuar Uashingtonin për shkelje të marrëveshjeve të armëpushimit dhe të së drejtës ndërkombëtare, duke paralajmëruar se ruan të drejtën për t’u kundërpërgjigjur.
Tensionet në Gjirin Persik janë rritur ndjeshëm javët e fundit, me përplasje të përsëritura që përfshijnë dronë, raketa dhe operacione detare pranë Hormuzit, rrugë përmes së cilës kalon një pjesë e madhe e furnizimit botëror me naftë. /Telegrafi/