Trump thotë se asnjë trupë izraelite nuk do të shkojë në Bejrut pas telefonatës me Netanyahun
Presidenti Donald Trump tha të hënën se përfundoi një "telefonatë shumë produktive" me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, operacioni i të cilit në zgjerim në Liban po kërcënon të prishë bisedimet e vazhdueshme të paqes me Iranin.
"Nuk do të ketë trupa që do të shkojnë në Bejrut, dhe çdo trupë që është në rrugën e tyre, është kthyer tashmë", shkroi Trump në Truth Social, transmeton Telegrafi.
Trump zbuloi gjithashtu se kishte zhvilluar - "përmes përfaqësuesve të lartë" - një telefonatë me udhëheqjen e Hezbollahut, "dhe ata ranë dakord që të gjitha të shtënat do të ndalen - se Izraeli nuk do t'i sulmojë ata, dhe ata nuk do ta sulmojnë Izraelin".
Përpara telefonatës së tij me Trump, Netanyahu të hënën kishte urdhëruar ushtrinë e Izraelit të sulmonte në lagjen Dahieh të Bejrutit, një fortesë e Hezbollahut.
Urdhri erdhi mes një vale në zgjerim të sulmeve izraelite në të gjithë Libanin jugor pasi Netanyahu tha se Izraeli do të thellonte ofensivën e tij kundër Hezbollahut.
Mediat iraniane thanë të hënën se zyrtarët e vendit po pezullonin bisedimet e paqes me SHBA-në për shkak të veprimeve të Netanyahut në Liban. /Telegrafi/