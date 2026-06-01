Presidenti Donald Trump tha të hënën se përfundoi një "telefonatë shumë produktive" me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, operacioni i të cilit në zgjerim në Liban po kërcënon të prishë bisedimet e vazhdueshme të paqes me Iranin.

"Nuk do të ketë trupa që do të shkojnë në Bejrut, dhe çdo trupë që është në rrugën e tyre, është kthyer tashmë", shkroi Trump në Truth Social.

Trump zbuloi gjithashtu se kishte zhvilluar - "përmes përfaqësuesve të lartë" - një telefonatë me udhëheqjen e Hezbollahut, "dhe ata ranë dakord që të gjitha të shtënat do të ndalen - se Izraeli nuk do t'i sulmojë ata, dhe ata nuk do ta sulmojnë Izraelin".

Trump thotë se nuk ka dëgjuar nga Irani për pezullimin e bisedimeve të paqes

Përpara telefonatës së tij me Trump, Netanyahu të hënën kishte urdhëruar ushtrinë e Izraelit të sulmonte në lagjen Dahieh të Bejrutit, një fortesë e Hezbollahut.

Urdhri erdhi mes një vale në zgjerim të sulmeve izraelite në të gjithë Libanin jugor pasi Netanyahu tha se Izraeli do të thellonte ofensivën e tij kundër Hezbollahut.

Mediat iraniane thanë të hënën se zyrtarët e vendit po pezullonin bisedimet e paqes me SHBA-në për shkak të veprimeve të Netanyahut në Liban. /Telegrafi/

