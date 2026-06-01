Mickoski për dorëheqjen e Fetait: Në qershor do të ketë rikonstruim të qeverisë
Kryeministri Hristijan Mickoski, duke iu përgjigjur pyetjes së një gazetari në lidhje me dorëheqjen e zëvendëskryeministrit për Qeverisje të Mirë, Arben Fetai, tha se ajo do të arkivohet nesër, ndërsa sa i përket rikonstruksimit të Qeverisë, tregoi se do të zhvillohen diskutime me partnerët e koalicionit.
"E kam thënë disa herë në të kaluarën se kemi biseduar. Fetai e paraqiti dorëheqjen e tij sot, ajo do të arkivohet nesër. Pra, siç e dini, në qershor presim një rikonstruksion të Qeverisë dhe do ta shohim, do të flasim me partnerët tanë të koalicionit brenda Qeverisë", tha Mickoski.
Ai theksoi se Fetai në dorëheqjen e tij shpreh mirënjohje për punën me të si Kryeministër, si dhe me kolegët e tjerë brenda Qeverisë./Telegrafi/