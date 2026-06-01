Pendarovski: Ndryshimet kushtetuese nuk janë kurth, OBRM-PDUKM manipulon për pikë politike
Koalicioni qeverisës dhe partia në pushtet janë ngatërruar në retorikën e tyre parazgjedhore dhe tani nuk dinë si të shkëputen nga ai proces, thotë ish-presidenti Stevo Pendarovski në lidhje me tezën e OBRM-PDUKM-së se ndryshimet kushtetuese nuk janë pengesa e fundit në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian, por se ato përfaqësojnë vetëm një hyrje në një proces në të cilin Bullgaria do të ketë mundësi për bllokada të reja mbi çështjet historike të identitetit.
Pendarovski në "360 shkallë" thotë se jo vetëm Bullgaria, por çdo shtet anëtar mund të vendosë kushte shtesë në negociata sepse është një proces që ka vazhduar prej vitesh. Pretendimet se Bullgaria do të përpiqet përsëri të bllokojë procesin e Maqedonisë për shkak të çështjeve të identitetit janë të pasakta, shton ai, sepse nuk ka asgjë në Kornizën Negociuese me BE-në që mund të ngjajë me një mekanizëm të integruar ose një kurth të fshehur.
"Pra, e thashë atëherë dhe e përsëris të njëjtin qëndrim tani, nuk gabuam sepse propozimi francez, praktikisht korniza negociuese evropiane në fund të fundit, ishte pa asnjë rrezik për identitetin maqedonas, i cili ishte përcaktuesi kryesor në të cilin fillon çdo qeveri, çdo president, çdo shtet që po përpiqet t'i bashkohet asaj familjeje të madhe evropiane", theksoi Pendarovski.
Pendarovski thotë se askund në protokolle nuk thuhet se nëse nuk zgjidhen polemikat historike, vendi nuk mund të bashkohet me BE-në, sepse në të gjithë protokollin e dytë, të cilin qeveria aktuale po e konteston, përdoret kudo fraza inkurajim dhe nxitje, jo kushtëzimi.
Pendarovski thotë se OBRM-PDUKM gjatë fushatës ka mashtruar qytetarët duke u thënë se në BE mund të hyjmë vetëm si ish-maqedonas të bullgarizuar dhe se po e bëjnë këtë sepse në këto dy vjet nuk kanë pasur asnjë punë për t'u mburrur.
"Kur fiton zgjedhjet në një mënyrë dominuese, kryesisht për shkak të këtyre dy çështjeve, nuk i heq ato sepse të sjellin pikë në të ardhmen. Pra, është një mashtrim i hapur që gjoja në Kornizën Negociuese ka një dispozitë që thotë: ose do të shkruani se të gjithë ishin bullgarë, përfshirë organizatën OBRM-PDUKM-së historike, ose nuk do të lëvizni drejt anëtarësimit në BE. Kjo është një gënjeshtër, e përsëris, është një gënjeshtër politike e ndërtuar për të ruajtur vlerësimet e këtij koalicioni qeverisës, veçanërisht të partisë më të madhe", theksoi ish-Presidenti./Telegrafi/