Pendarovski: Do të kthehem në politikë vetëm nëse krijohet një bllok i madh opozitar
Ish-presidenti Stevo Pendarovski njoftoi se do të kthehej në politikë vetëm nëse krijoheshin kushte për formimin e një koalicioni serioz, të gjerë dhe të madh opozitar që do të kishte një shans për të mposhtur qeverinë aktuale.
Në një intervistë për “360 shkallë”, Pendarovski tha se në këtë moment nuk sheh supozime të tilla, por nuk përjashton mundësinë që ato të krijohen vitin tjetër ose më vonë.
“Do të kthehesha në politikë vetëm me një kusht: nëse krijohen kushte për të formuar një koalicion serioz, të gjerë dhe të madh opozitar që do të ketë një shans për të rrëzuar këtë qeveri. Nuk kam asnjë arsye tjetër për t'u rikthyer në politikë. Në këtë moment, nëse më pyet mua, sot nuk shoh se ka supozime të tilla. Por nuk përjashtoj që supozime të tilla të formohen ndoshta vitin tjetër ose vitin pas”, tha Pendarovski.
Ai vlerësoi se opozita, siç ka qenë vitet e fundit, nuk mund ta mposhtë OBRM-PDUKM nëse nuk bashkohet./Telegrafi/