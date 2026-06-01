Parada e Oklahomës paraqet rekord prej 3,596 makinash klasike
Një paradë në Rrugën 66 në Oklahoma theu një rekord botëror Guinness duke përfshirë 3,596 makina klasike.
Parada e Rrugës 66 në Tulsa: Parada e Njëqindvjetorit të Makinave Klasike, e cila u zhvillua të shtunën, theu rekordin për paradën më të madhe të makinave klasike. Parada e theu rekordin e mëparshëm me 1,105 makina. Ngjarja shënoi 100-vjetorin e Rrugës 66, transmeton Telegrafi.
"Jam shumë krenar për Tulsën dhe shumë i emocionuar që vendos një rekord të ri botëror," tha kryebashkiaku i Tulsës, Monroe Nichols, në një njoftim për shtyp.
"Parada në Kryeqytetin e Rrugës 66 në Tulsa ishte një përpjekje gati njëvjeçare nga partnerë në të gjithë Tulsën për t'i kujtuar botës se ne jemi Kryeqyteti i Rrugës 66 dhe se asnjë qytet nuk i bën gjërat ashtu siç bën Tulsa. Tani, për njëqind vitet e ardhshme, sa herë që dikush përmend Njëqindvjetorin e Rrugës 66, do të kujtojë Tulsën, Oklahoma", shtoi ai.
Makinat paraqisnin shoferë nga 42 shtete, si dhe Kanadaja dhe Franca.
"Për vite me radhë, e kemi parë vitin 2026 si një Super Bowl në Oklahoma, dhe sot, Tulsa ia doli mbanë," tha nënguvernatori i Oklahomës, Matt Pinnell.
"Capital Cruise ishte një sipërmarrje masive dhe ia vlejti në një mënyrë masive, duke pothuajse dyfishuar rekordin ekzistues botëror, duke vërtetuar se Rruga 66 nuk është vetëm qendrore në historinë e Oklahomës, por edhe në të ardhmen. Urime, Tulsa! Gëzuar për njëqind vitet e ardhshme të Rrugës Nënë", shtoi Pinnell. /Telegrafi/
