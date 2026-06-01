Fermeri 78-vjeçar prodhon versione miniaturë të veglave të vjetra bujqësore që të mos harrohen
Himmet Yildirim, një fermer 78-vjeçar që jeton në lagjen Kelkit të Gumushane-s, Turqi, synon t'i mbajë gjallë mjetet bujqësore që ka përdorur në të kaluarën duke krijuar miniatura të tyre në punishten që ka ngritur në shtëpinë e tij.
Himmeti, i cili fiton duke kultivuar dhe duke rritur bagëti në fshat, hapi një punishte në shtëpinë e tij rreth 10 vjet më parë për të ruajtur jetën rurale që pa në rininë e tij.
Duke përdorur dru, metal dhe materiale të ndryshme, Himmeti krijon versione miniaturë të qeve, makinave të shirjes dhe mjeteve bujqësore të përdorura në të kaluarën, të gjitha me dorë.
Himmeti përdor lima, thika dhe mjete të ndryshme dore dhe shkruan gjithashtu poezi për shumë luftëra.
Ai deklaroi se mund të bëjë vegla të ndryshme bujqësore me vegla të ndryshme dore, duke thënë: "Doja që brezat e ardhshëm t'i shihnin dhe të kujtonin se gjëra të tilla kanë ndodhur më parë. Ata që nuk e dinë të kaluarën nuk mund ta dinë të ardhmen. I bëra këto në mënyrë që ata të kujtojnë".
78-vjeçari shtoi se ai ka dhënë disa nga mjetet bujqësore në miniaturë si dhurata dhe po i ruan të tjerat për nipërit e mbesat e tij. /AA/