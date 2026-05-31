Lëvizjet e vallëzimit të Jensen Huang tërheqin vëmendjen në eventin e Nvidia në Tajvan
Drejtori ekzekutiv i Nvidia-s, Jensen Huang, është bërë viral pasi videot e treguan atë duke kërcyer në skenë me punonjësit gjatë Festimit të të Gjithë Punonjësve të kompanisë Constellation në Taipei, Tajvan.
Videot e shpërndara gjerësisht në Instagram, X dhe platforma të tjera të mediave sociale, e kapin Huang duke u larguar nga imazhi tradicional i një drejtori ekzekutiv të korporatës dhe duke u bashkuar me stafin për një performancë të gjallë vallëzimi.
Ai dukej i relaksuar dhe energjik, duke u përputhur me lëvizjet e kolegëve të tij dhe duke u angazhuar me entuziazëm me turmën, duke marrë brohoritje nga punonjësit e pranishëm, transmeton Telegrafi.
Momenti i gëzuar shkaktoi shpejt reagime në internet, me shumë përdorues që vlerësuan personalitetin dhe stilin e lidershipit të afrueshëm të Huang.
Disa përdorues vunë në dukje kontrastin midis rolit të tij si kreu i një prej kompanive më të vlefshme të teknologjisë në botë dhe gatishmërisë së tij për të ndarë një moment argëtues dhe të paparashikuar me punonjësit.
🇺🇸Jensen Huang is out there living his best life, dancing at the NVIDIA all-employee celebration event in Taipei, Taiwan
You'd never guess he's the CEO 😂pic.twitter.com/LsLTsMfPqd
— Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 30, 2026
Shumë përdorues thanë se videoja pasqyronte një kulturë pozitive në vendin e punës në Nvidia, ndërsa të tjerë theksuan reputacionin e Huang për qëndrimin e tij të qëndrueshëm pavarësisht rritjes meteorike të kompanisë në qendër të bumit të inteligjencës artificiale.
Një përdorues shkroi: "Huangu i vjetër është vërtet i thjeshtë dhe multimiliarder, ndihet sikur ka një rrjedhë të pafundme gjërash për të trajtuar çdo ditë - mjaft zbavitëse, hahaha".
Një tjetër komentoi: "Kur CEO është në skenë duke kërcyer, ti tashmë e di që kultura e kompanisë është diçka tjetër".
Me kalimin e viteve, Huang ka ndërtuar një reputacion për lidhjen me punonjësit në mënyra jokonvencionale. Gjatë vizitave të mëparshme në Kinë, ai është parë të marrë pjesë në valle tradicionale popullore së bashku me stafin.
Paraqitjet e tij publike jashtë sallës së bordit kanë tërhequr gjithashtu vëmendje. Gjatë udhëtimeve të fundit në Tajvan, Huang u pa duke vizituar tregje të njohura nate, duke u përzier me vendasit dhe duke bashkëvepruar rastësisht me turmat. Momente të tilla e kanë ndihmuar atë të shndërrohet në një nga drejtuesit më të njohur dhe të admiruar të industrisë së teknologjisë. /Telegrafi/