Alarm në Massachusetts, ariu shfaqet pranë shkollave - nxënësit mbyllen brenda
Një ari i zi i ri shkaktoi alarm në Worcester, Massachusetts, pasi u pa pranë dy institucioneve arsimore.
Kafsha u afrua fillimisht pranë shkollës së mesme Doherty Memorial High School, duke detyruar autoritetet të mbanin nxënësit brenda ndërtesës.
Më pas, ariu u shfaq në kampusin e Clark University.
- YouTube www.youtube.com
Sipas autoriteteve, ariu, i vlerësuar rreth një vit e gjysmë, u kthye më vonë vetë në pyll.
Ekspertët thonë se ai sapo është ndarë nga e ëma dhe po mëson të mbijetojë i vetëm.
Biologët paralajmërojnë se shikimet e arinjve mund të shtohen gjatë sezonit të çiftëzimit. /Telegrafi/