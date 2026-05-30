Rekord i rrezikshëm, burri mban sharrën elektrike në mjekër për mbi 4 minuta
Një burrë nga Idaho theu një rekord botëror potencialisht vdekjeprurës, të cilin është zotuar të mos e provojë më kurrë: koha më e gjatë e mbajtjes në ekuilibër të një sharre elektrike në mjekër.
David Rush u përpoq ta thyente rekordin në stërvitjen e fundit të futbollit të djalit të tij, dhe organizata e mbajtjes së rekordeve tani ka konfirmuar se ai zyrtarisht e mban titullin.
"Disa rekorde janë të thjeshta. Disa janë të vështira. Disa janë krejtësisht të tmerrshme. Mbajtja në ekuilibër e një sharre elektrike që lëviz mbi mjekër bie drejtpërdrejt në kategorinë 'të tmerrshme', një sfidë që më mori vite për të gjetur guximin ta provoj", tha Rush.
Ai përfundoi duke e mbajtur sharrën elektrike në mjekër për 4 minuta e 1.44 sekonda përpara se ta linte të binte, mjaftueshëm për të thyer rekordin. /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com