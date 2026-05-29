Ndërtohet piramida më e madhe në botë me topa golfi
Një treshe tifozësh të golfit i bënë homazh lojës së tyre të preferuar në Teksas duke krijuar piramidën më të madhe të topave të golfit në botë nga 19,019 topa.
Michael Furrh, Debbie Reynolds dhe Terri Janak udhëhoqën një ekip vullnetarësh në ndërtimin e piramidës së topave të golfit në liqenin Benbrook.
Struktura e përfunduar përbëhej nga 19,019 topa, duke thyer rekordin prej 17,575, i cili u vendos nga burri nga Pensilvania, Zachary Krivda, në vitin 2022.
Baza e piramidës ishte e mbështetur nga druri. /Telegrafi/
