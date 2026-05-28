Burri nga India fiton rekord botëror për mbledhjen e 858 gotave prej letre
Një burrë indian me një pasion të përjetshëm për koleksionin fitoi një rekord botëror Guinness, për koleksionin e tij prej 858 gotash të ndryshme letre.
Sunil Joseph, 57 vjeç, i tha Guinness World Records zakoni i tij i koleksionit filloi me pulla, monedha dhe afishe të librave të shkrepëseve kur ai ishte një djalë i ri.
"Kjo kuriozitet i hershëm evoluoi në një pasion të përjetshëm, duke më shtyrë të kuroja koleksione të ndryshme, duke filluar nga mbështjellësit e briskut dhe kartat e avionit deri te filxhanët e kafesë dhe qeset e çajit", tha ai, transmeton Telegrafi.
Joseph fitoi rekordin e tij të parë botëror Guinness për koleksionin e tij prej 5,986 kartash telefonike në 2014.
"Fokusi specifik në kartat e telefonit, që çoi në arritjen time të parë të rëndësishme, filloi në vitin 1997. Ndërsa shikoja portofolin e vëllait tim -- ai punonte në Marinën Tregtare në atë kohë - zbulova një kartë telefoni nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Dizajni dhe koncepti më intriguan aq shumë sa fillova të kërkoja karta nga çdo cep i globit. Gjatë koleksionit të mëvonshëm g10, g10, g200 duke përfaqësuar 245 vende të ndryshme”, tha Joseph.
"Megjithëse kisha mijëra letra, paraqita 5,986 për numërimin zyrtar për të siguruar titullin. Ndërkohë që ajo kategori specifike ka evoluar dhe rekordi përfundimisht është tejkaluar, unë mbetem i sigurt në thellësinë e arkivit tim. Megjithatë, në vend që ta rimarrë atë titull, e kam zhvendosur fokusin tim drejt sfidave të reja", shtoi ai.
Sfida e tij e fundit i dha atij rekordin botëror për koleksionin më të madh të gotave prej letre. Ai tha se 858 kupat e tij vijnë nga 31 vende të ndryshme.
"Kjo rritje është rrallë një përpjekje e vetme. Miqtë dhe të afërmit e mi nëpër vende të ndryshme shpesh kontribuojnë me artikuj që gjejnë, duke ndihmuar koleksionin të zgjerohet shumë përtej asaj që mund të mbledh vetëm", tha ai.
Jozefi tha se ai tashmë ka paraqitur një aplikim për titullin e tij të ardhshëm të rekordeve botërore Guinness: koleksioni më i madh i ftesave për dasma, i cili aktualisht mbahet nga Sofia Sakalaki nga Greqia, e cila ka 600 ftesa. /Telegrafi/