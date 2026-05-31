Pëllumbat mund të jenë duke naviguar me mëlçinë e tyre
Një ndjesi e papritur e brendshme mund t'i ndihmojë pëllumbat të gjejnë rrugën e tyre për në shtëpi.
Kafshët përdorin teknika të ndryshme për t'u naviguar, duke përfshirë ndjekjen e yjeve dhe kujtimin e pikave kryesore të referimit.
Zogjtë, peshqit dhe breshkat orientohen duke përdorur fushën magnetike të Tokës si busull. Por ende nuk është e qartë se si e bëjnë saktësisht këtë.
Pëllumbat janë një grup i njohur fluturuesish të shpeshtë që mund të përshkojnë qindra milje (qindra kilometra) në një ditë të vetme.
Për mijëra vjet, njerëzit i kanë përdorur ata për të mbajtur lajme, shënime dhe mesazhe ushtarake.
Shkencëtarët janë përpjekur prej kohësh të zbulojnë se si pëllumbat udhëtojnë pa u humbur, transmeton Telegrafi.
Disa mendojnë se zogjtë zbulojnë sinjale magnetike duke përdorur molekula të ndjeshme ndaj dritës në sytë e tyre, ndërsa të tjerë sugjerojnë se kjo ndodh në sqep ose në veshin e brendshëm.
"Shqisa magnetike ka qenë ky mister për gati 100 vjet", tha Martin Wikelski nga Instituti Max Planck i Sjelljes së Kafshëve në Gjermani.
Në një studim të ri, Wikelski dhe studiues të tjerë vendosën të hapin perden mbi sekretet e lundrimit të pëllumbave. Ata kërkuan për të dhëna magnetike në organet e zogjve dhe gjetën një sinjal të fortë në një vend të papritur: në mëlçi.
Qelizat imune të specializuara në mëlçinë e pëllumbit zbërthejnë qelizat e kuqe të gjakut dhe ruajnë hekurin.
Kur shkencëtarët i hoqën përkohësisht pëllumbat nga ato qeliza imune dhe i lanë të fluturonin, zogjtë "thjesht nuk mundën të gjenin rrugën e tyre", tha Christian Kurts nga Universiteti i Bonit në Gjermani.
Kjo sugjeroi që qelizat e mëlçisë të pasura me hekur mund të luanin një rol në ndjenjën e tyre të drejtimit.
- YouTube www.youtube.com
Busullat magnetike të zogjve u ngatërruan vetëm në ditët me re. Kjo sepse ata përdorin edhe diellin si një udhëzues navigimi.
Shkencëtarët më parë kanë pyetur veten nëse qelizat imune mund të përfshihen në ndjesinë magnetike, por studimi i ri i botuar të enjten në revistën Science është i pari që paraqet një teori të plotë.
"Nuk do ta kisha menduar kurrë, por pasi më u shpjegua, ka kuptim", tha ekologu i sjelljes Albert Kao nga Universiteti i Massachusetts në Boston, i cili nuk kishte asnjë rol në studim.
Qelizat imune ndodhen pranë fibrave nervore në mëlçi. Kjo mund të jetë mënyra se si ata transmetojnë "ndjesinë e tyre magnetike" në tru "dhe i ndihmojnë pëllumbat të lundrojnë", tha bashkautorja e studimit Clivia Lisowski me Universitetin e Bonit.
Hulumtuesit mendojnë se zogj dhe kafshë të tjera si minjtë mund të veprojnë duke përdorur një GPS të ngjashëm magnetik.
Por ekspertët e jashtëm thonë se nevojitet më shumë punë për të verifikuar që pëllumbat lundrojnë në këtë mënyrë dhe për të përcaktuar se si këto sinjale arrijnë në tru.
Ndërsa studiuesit gjetën sinjalin më të fortë magnetik në mëlçinë e pëllumbave, qeliza të tilla imune janë vërejtur edhe në zona të tjera, duke përfshirë sqepin dhe shpretkën.
Është e mundur që kjo enigmë magnetike të mos ketë një përgjigje të vetme, shkruan patologu veterinar Simon Spiro dhe biologu Hal Drakesmith në një editorial shoqërues.
Zogjtë mund të përdorin teknika të ndryshme për të ndjerë fushat magnetike në varësi të detyrës, qoftë udhëtimi në distanca të gjata apo gjetja e një destinacioni specifik.
"Në të vërtetë, mund të jetë e kujdesshme të kesh më shumë se një mënyrë për të shkuar në shtëpi në errësirë", shkruan ata. /Telegrafi/