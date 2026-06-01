Në një palestër në Kinë, një burrë ra në gjumë gjatë stërvitjes, qëndroi duke fjetur për shtatë orë
Një ngjarje e pazakontë është raportuar në Kinë, ku një burrë që kishte shkuar në palestër për stërvitje ra në gjumë gjatë nxehjes dhe fjeti për rreth shtatë orë.
Sipas raportimeve, stafi dhe vizitorët e palestrës nuk e shqetësuan gjatë gjithë kohës që ai po flinte.
Madje, disa persona thuhet se u kujdesën që ai të pushonte rehat duke i krijuar më shumë qetësi në zonën ku ndodhej.
In China, a man went to a gym but fell asleep during his warm-up for a full 7 hours — staff and visitors did not disturb him until the evening. pic.twitter.com/G9DqRgMEAM
— NEXTA (@nexta_tv) May 31, 2026
Burri u zgjua vetëm në mbrëmje, pasi kishte kaluar pothuajse të gjithë ditën në gjumë.
Ngjarja ka tërhequr vëmendje të madhe në rrjetet sociale, ku shumë përdorues e kanë komentuar me humor. /Telegrafi/