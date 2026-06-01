Shefi i Nvidia rrëmben vëmendjen edhe një herë, jo me Al por me vallëzim
Drejtori ekzekutiv i Nvidia-s, Jensen Huang, është bërë viral pasi videot e tregojnë atë duke kërcyer në skenë me punonjësit gjatë një eventi në Taipei të Tajvanit.
Klipet, të shpërndara gjerësisht në rrjete sociale, e kapin Huang duke u larguar nga imazhi tradicional i një drejtori ekzekutiv dhe duke u bashkuar me stafin për një performancë vallëzimi.
Ai dukej i relaksuar dhe energjik, duke u përshtatur me lëvizjet e kolegëve të tij dhe duke u angazhuar me entuziazëm me turmën, duke marrë brohoritje nga punonjësit e pranishëm.
Momenti shkaktoi shpejt reagime në internet, me shumë përdorues që vlerësuan personalitetin dhe stilin e lidershipit të Huang.
🇺🇸Jensen Huang is out there living his best life, dancing at the NVIDIA all-employee celebration event in Taipei, Taiwan
You'd never guess he's the CEO 😂pic.twitter.com/LsLTsMfPqd
— Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 30, 2026
Disa përdorues vunë në dukje kontrastin midis rolit të tij si kreu i një prej kompanive më të vlefshme të teknologjisë në botë dhe gatishmërisë së tij për të ndarë një moment argëtues dhe të paparashikuar me punonjësit.
Shumë përdorues thanë se videoja pasqyronte një kulturë pozitive të vendit të punës në Nvidia, ndërsa të tjerë theksuan reputacionin e Huang për qëndrimin e tij të palëkundur pavarësisht rritjes meteorike të kompanisë në qendër të bumit të Al.
Vlen të përmendet se Huang ndodhet aktualisht në Tajvan për një konferencë të madhe të Al në Taipei dhe pritet të udhëtojë për në Korenë e Jugut javën e ardhshme. /Telegrafi/