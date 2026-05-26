“Kufijtë ekzistojnë vetëm në mendje” – pamje që po frymëzojnë internetin
Një video prekëse që rikthen besimin te njerëzimi është bërë virale në rrjete sociale pasi një person me gjymtyrë të amputuar mori ndihmë nga një i huaj.
Ndërsa stërvitej, ish-inxhinieri detar Vincenzo Garofalo humbi papritur protezën e këmbës së djathtë gjatë ngasjes.
Ndërsa Garofalo luftonte për të mbajtur ekuilibrin me biçikletën e tij, një këmbësor nxitoi drejt tij, mori gjymtyrën e shkëputur dhe e stabilizoi biçikletën.
Garofalo më vonë ndau pamjet në internet për të falënderuar të huajin e sjellshëm dhe për të motivuar të tjerët, duke theksuar se kufijtë fizikë ekzistojnë vetëm në mendje.
Klipi prekës ka fituar zemrat e njerëzve. /Telegrafi/