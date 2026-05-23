Gazetarja turke u ofron bakllava basketbollistëve të Real Madridit, askush nuk pranoi - në fund e hëngri vetë
Mbrëmë, Real Madridi mposhti Valencian në ndeshjen gjysmëfinale të Final Four të Euroligës në Athinë, me rezultatin 105:90.
Reali arriti kështu në finalen e Euroligës kundër Olympiacos, dhe pas ndeshjes me Valencian, u panë skena interesante gjatë rrugës për në dhomat e zhveshjes.
Konkretisht, ndërsa basketbollistët e Real Madridit po ecnin drejt dhomës së zhveshjes, gazetarja turke Deniz Aksoy u ofroi atyre bakllava.
Aksoy iu afrua lojtarëve dhe u ofroi bakllava, por secili prej tyre refuzoi të merrte të paktën nga një copë.
Ndoshta sepse po e vëzhgojnë formën e tyre gjatë Final Four.
Bakllava u refuzua gjithashtu nga trajneri i Realit, Sergio Scariolo, i cili me sa duket tha se nuk mund ta merrte për shkak të çamçakëzit.
Në fund, Aksoy e hëngri vetë bakllavanë.
Si kujtesë, Real Madridi do të luajë finalen e Euroligës kundër Olympiacos të dielën në orën 20:00 në OAKA Arena në Athinë, ndërsa Fenerbahce dhe Valencia do të luftojnë për vendin e tretë më herët. /Telegrafi/