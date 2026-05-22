Kirurgu pediatrik mahnit botën - vesh fëmijët si superheronj para operacionit
Kirurgu pediatrik brazilian, Leonardo Guimaraes ka tërhequr vëmendjen e mbarë botës me një qasje të veçantë ndaj fëmijëve para operacionit, duke i veshur ata si superheronj për t’i ndihmuar të ndihen më të sigurt dhe më pak të frikësuar.
Ky gjest i thjeshtë, por shumë domethënës, synon të ulë ankthin e fëmijëve dhe t’i bëjë ata ta përjetojnë më lehtë procesin e operacionit, duke e kthyer një situatë stresuese në një përvojë më pozitive.
Pas kësaj ideje të veçantë qëndron edhe një histori prekëse, e lidhur me përkushtimin e mjekut ndaj pacientëve të vegjël dhe dëshirën e tij për t’u sjellë atyre pak gëzim në momentet më të vështira.
Veprimet e tij janë vlerësuar gjerësisht në rrjetet sociale, ku shumë përdorues e kanë quajtur një shembull frymëzues të humanizmit në mjekësi.