MPB publikon detaje dhe inicialet e viktimave në aksidentin fatal në qarkoren e Shkupit, shoferi i kamionit nga Kosova është ndaluar nga policia
Katër persona humbën jetën në një aksident trafiku që ndodhi mbrëmë në qarkoren e Shkupit, midis mbikalimit Vizbeg dhe kryqëzimit të Mirkovcit.
Ministria e Punëve të Brendshme informon se mbrëmë në orën 23:00, SPB Shkupi ka marrë njoftim se në qarkoren e Shkupit, midis mbikalimit Vizbeg dhe kryqëzimit të Mirkovcit, B.B. (76) nga Kosova, duke drejtuar një kamion MAN me një gjysmërimorkio me targa kombëtare të Kosovës, ka humbur kontrollin mbi automjetin dhe ka kaluar mbi gardhin metalik në drejtim të kundërt të autostradës, duke u përplasur me një automjet pasagjerësh BMW me targa të Shkupit, e drejtuar nga R.V. (51) nga Shkupi.
"Përplasja shkaktoi zjarr në të dy automjetet, nga i cili automjeti i pasagjerëve dhe kabina e traktorit u dogjën plotësisht. Zjarri u shua nga një ekip i Brigadës së Zjarrfikësve të Shkupit".
Aksident i rëndë me katër viktima në qarkoren e Shkupit - shkrumbohet makina BMW pas përplasjes me një kamion me targa të Kosovës
"Nga plagët e marra në vendin e ngjarjes ndërruan jetë shoferi R.V. si dhe bashkudhëtarët A.V. (20) dhe P.M. (20) nga Shkupi dhe një person tjetër identiteti i të cilit aktualisht nuk dihet. Një mjek i Ndihmës së Shpejtë konstatoi vdekjet, ndërsa me urdhër të prokurorit publik trupat e të ndjerit u dërguan për autopsi".
"Gjithashtu, me urdhër të prokurorit publik, shoferi B.B. u privua nga liria dhe u ndalua në stacionin policor. Pas sqarimit dhe dokumentimit të plotë të rastit, do të hartohet një raport përkatës", thonë nga MPB.
Gjatë inspektimit, përkatësisht në periudhën nga ora 23:10 deri në orën 05:00, trafiku u ridrejtua në rrugën Tetovë-Veles, në kryqëzimin e rrugës Prishtinë drejt fshatit Vizbeg dhe Veles-Tetovë në kryqëzimin e rrugës Mirkovci. Në orën 05:00, trafiku u normalizua./Telegrafi/