Andonovski: Sulmet kibernetike janë kërcënim real, por sistemet shtetërore kanë treguar gatishmëri dhe qëndrueshmëri
Ministri i Transformimit Digjital, Stefan Andonovski, në njëparaqitje në 4TV, informoi se fundjavën e kaluar infrastruktura shtetërore ishte cak i një sulmi kibernetik serioz dhe të sofistikuar.
Ai tha se ishte një sulm DDoS i drejtuar ndaj faqeve të internetit të Qeverisë, ministrive dhe portalit kombëtar uslugi.gov.mk, në të cilin u bë një përpjekje për të shkaktuar një ngarkesë dhe ndërprerje të disponueshmërisë së sistemeve përmes miliona kërkesave, të shpërndara gjatë një periudhe më të gjatë kohore.
Ministri Andonovski theksoi se institucionet e njohën kërcënimin në kohën e duhur dhe reaguan në mënyrë të koordinuar, prandaj sulmi u vu nën kontroll pa kompromentuar sigurinë e të dhënave.
"Do të ketë sulme. Duhet të jemi vigjilentë. Si anëtar i NATO-s, duhet të veprojmë me seriozitetin më të madh kur bëhet fjalë për mbrojtjen e infrastrukturës digjitale dhe të dhënave që janë pjesë e sistemeve shtetërore", tha ministri Andonovski.
Ai theksoi se sipas kontrolleve të kryera, nuk u infiltruan, vodhën ose fshinë të dhëna. Të dhënat shtetërore mbeten të mbrojtura dhe sulmi nuk arriti të shkelë mekanizmat e sigurisë të vendosur për të mbrojtur sistemet.
Si masë parandaluese, sistemi u vu përkohësisht në një modalitet të mbrojtur për rreth 20 minuta, me qëllim kontrollin dhe skanimin e statusit. Pas përfundimit të kontrolleve, sistemet u rikthyen në funksionimin normal.
Analizat fillestare tregojnë se sulmet erdhën kryesisht nga jashtë, përmes serverëve proxy, me qëllim fshehjen e gjurmëve të vërteta. Rasti i është dorëzuar Ministrisë së Brendshme, e cila do të kryejë hetime të mëtejshme.
Andonovski theksoi se ky sulm është një tjetër konfirmim se siguria kibernetike nuk është vetëm çështje teknike, por një çështje e sigurisë kombëtare, pjekurisë institucionale dhe besimit në shërbimet dixhitale.
"Kjo ishte një provë serioze për sistemin, por edhe provë se shteti po ndërton kapacitete për një përgjigje të shpejtë, të koordinuar dhe efikase. Dua të përgëzoj ekipin e Ministrisë, CIRT-in qeveritar dhe të gjithë operatorët ekonomikë me të cilët bashkëpunojmë. Kërcënimi u njoh në kohën e duhur, koordinimi ishte i shpejtë dhe sistemet u rikthyen në normalitet", theksoi Andonovski.