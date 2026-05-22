Dalin pamje nga aksidenti fatal në qarkoren e Shkupit, ku humbën jetën katër persona
Janë publikuar pamjet e para nga aksidenti tragjik me pasoja të rënda që ka ndodhur në qarkoren e Shkupit, ku katër persona kanë humbur jetën pas një përplasjeje të fuqishme mes një veture të tipit BMW dhe një kamioni me targa të Kosovës.
Sipas informacioneve të deritanishme, përplasja ka qenë tepër e fortë, duke bërë që automjeti BMW të përfshihet menjëherë nga flakët.
Aksident i rëndë me katër viktima në qarkoren e Shkupit - shkrumbohet makina BMW pas përplasjes me një kamion me targa të Kosovës
Katër personat që ndodheshin brenda veturës nuk kanë arritur të shpëtojnë, ndërsa makina është shkrumbuar pothuajse tërësisht.