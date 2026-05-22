Arrestohet 67-vjeçari nga Kosova pasi tentoi të mashtronte të moshuarën zvicerane
Policia e Kantonit të Zürichut ka arrestuar një 67-vjeçar nga Kosova, i cili dyshohet se ka vepruar si korrier parash në një tentativë mashtrimi telefonik ndaj një të moshuare zvicerane.
Ngjarja ka ndodhur të mërkurën e kaluar rreth mesditës, kur një grua 68-vjeçare pranoi një telefonatë nga një person që u prezantua rrejshëm si prokurore e shtetit.
Mashtruesja pretendoi se vajza e të moshuarës kishte shkaktuar një aksident rrugor dhe se, për të parandaluar burgosjen e saj, duhej paguar urgjentisht një dorëzani prej disa dhjetëra mijëra frangash.
E moshuara reagoi në mënyrë të drejtë dhe njoftoi menjëherë policinë përmes numrit të emergjencës.
Falë këtij sinjalizimi të shpejtë, zyrtarët policorë arritën që pas pak kohësh të lokalizonin dhe ta arrestonin 67-vjeçarin nga Kosova pikërisht përpara shtëpisë së viktimës, ku ai kishte ardhur për të marrë paratë.
Pas përfundimit të marrjes në pyetje nga policia, i dyshuari është dërguar në prokurori për procedim të mëtejshëm, ndërsa hetimet rreth rastit po vazhdojnë. /Telegrafi/