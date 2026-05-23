Kryediplomati i Shqipërisë takohet me Sorensenin, kërkon statusin e vendit kandidat për Kosovën në BE
Kryediplomati i Shqipërisë, Ferit Hoxha ka zhvilluar një takim në Pragë me të dërguarin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen.
Hoxha bëri të ditur se gjatë takimit ka vlerësuar angazhimin e vazhdueshëm të Sorensenit dhe mbështetjen e Bashkimit Evropian ndaj Kosovës, veçanërisht në aspektin e konsolidimit demokratik, forcimit të institucioneve, reformave në sundimin e ligjit dhe zhvillimit ekonomik.
“Kosova mbetet e ankoruar fort në rrugën e saj evropiane, e orientuar qartësisht drejt integrimit në BE dhe plotësisht në përputhje me Politikën e Përbashkët të Jashtme dhe të Sigurisë të Bashkimit Evropian. Shqipëria beson se ky angazhim i vazhdueshëm meriton njohje të duhur dhe duhet të përmbushet me dhënien e statusit të vendit kandidat për në BE për Kosovën, një sinjal politik i rëndësishëm dhe inkurajues për qytetarët e saj dhe për të ardhmen më të gjerë evropiane të rajonit”, ka shkruar Hoxha në X.
“Gjithashtu, përsërita se Dialogu mbetet e vetmja rrugë e qëndrueshme drejt normalizimit të plotë të marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë, duke përfaqësuar një kontribut thelbësor në një kapitull të ri në marrëdhëniet midis dy vendeve fqinje dhe për paqe, stabilitet dhe bashkëpunim të qëndrueshëm në të gjithë rajonin e gjerë”, ka shkruar Hoxha në X.
Very pleased to meet in #Prague with the EU Special Representative for the Belgrade–Prishtina Dialogue, Peter Sørensen @EUSR_Dialogue, on the margins of the #GLOBSEC Forum.
— Ferit Hoxha🇦🇱 (@HoxhaFer) May 23, 2026