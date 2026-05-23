"Elhamdulilah për gjithçka" - Karim Benzema ndan pamje nga Haxhi në Mekë
Ylli i futbollit Karim Benzema është parë në Mekë duke kryer ritualin e tavafit gjatë Haxhit, në një video që është shpërndarë gjerësisht në rrjete sociale.
Në pamjet e publikuara, ish-sulmuesi i Real Madridit shihet mes miliona besimtarëve të tjerë duke kryer një nga ritualet më të rëndësishme të Haxhit.
Fillimisht, videoja u postua nga vetë Benzema në rrjetet e tij sociale, përpara se të shpërndahej gjerësisht nga përdorues të tjerë dhe media ndërkombëtare, duke tërhequr vëmendje të madhe.
Karim Benzema aktualisht luan për klubin saudit Al-Ittihad Club dhe është ndër figurat më të njohura të futbollit botëror që kanë kaluar në ligën e Arabisë Saudite.
Videoja e tij në Mekë është bërë virale në pak orë, duke nxitur reagime të shumta në rrjete sociale.
Shumë përdorues e kanë komentuar këtë moment si shumë domethënës, ku një yll i sportit botëror shihet në një nga vendet më të shenjta të Islamit, në një moment reflektimi personal. /Telegrafi/