Në pyllin e Berlinit gjenden rreth 1.5 ton municione të Luftës së Dytë Botërore
Zbulim i pazakontë në veri të kryeqytetit gjerman.
Ndërsa po ecte nëpër pyllin në lagjen Pankow të Berlinit një person zbuloi një objekt të dyshimtë.
Njësitë speciale nga Zyra Shtetërore e Hetimit Penal (LKA) shkuan shpejt në vendngjarje.
Ajo që specialistët zbuluan më pas ishte diçka që askush nuk e kishte pritur: të varrosura në pyll ishin 59 predha të paqëlluara të modelit sovjetik, secila me një kalibër 122 milimetra.
Municioni i Luftës së Dytë Botërore peshonte rreth 1.5 ton në total.
Policia iu përgjigj zbulimit me një dozë humori.
Ata shkruan për operacionin: "Doli të kishte pak më shumë sesa thjesht dru të shpërndarë në pyjet e Pankow-it…".
Megjithatë, sipas policisë, situata nuk ishte aq dramatike sa mund të sugjerojë gjetja. Nuk kishte asnjë rrezik për publikun në asnjë moment.
Por, rikuperimi i municioneve kërkonte një operacion kompleks specialist. Predhat u siguruan një nga një dhe më pas u hoqën për asgjësim të sigurt. /Telegrafi/