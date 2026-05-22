Rrëfimi prekës i Haradinajt kur pranoi aktakuzën për në Hagë: E gjeta duke qajtë presidentin Rugova
Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Ramush Haradinaj, në intervistën e tij të fundit televizive në cilësinë e kreut të kësaj partie, ka folur për periudhën e pasluftës, kalimin nga jeta ushtarake në atë politike dhe procesin e themelimit të subjektit që ai e ka udhëhequr që nga fillimi.
Haradinaj ka folur në Debat Plus edhe për bashkëpunimin institucional të asaj kohe, duke përmendur raportin me presidentin e ndjerë Ibrahim Rugova, për të cilin u shpreh me respekt.
“Presidenti Rugova ishte vërtet një burrë fisnik, respektonte autoritetin tim të kryeministrit… kishte raste kur ministrave nga LDK-ja u thoshte: shkoni te kryeministri, e keni kryeministrin, mos hajdeni më te unë”, ka deklaruar ai.
Duke folur për punën e Qeverisë në atë periudhë, Haradinaj ka përmendur procesin e “standardeve para statusit”, duke thënë se janë realizuar “në kohë rekord” dhe se Kosova kishte marrë përgjegjësi edhe për disa fusha që më parë ishin kompetencë e OKB-së.
Ai ka thënë se në atë kohë u konsolidua një jetë institucionale kredibile dhe u krijua një drejtim i qartë për rrugën përpara, por më pas erdhi, aktakuza nga Tribunali i Hagës, që për të ishte goditje e rëndë.
“Erdhi aktakuza… në një farë mënyre na theu një ëndërr në mes… Ka qenë një moment shumë i rëndë për mua, për shumë njerëz, realisht për familjen, për të gjithë”, është shprehur Haradinaj në TV Dukagjini.
Në këtë kontekst, ai ka rrëfyer edhe një moment emocional me presidentin Rugova, duke thënë se ai e kishte përjetuar shumë rëndë lajmin dhe se, kur u takuan, Rugova kishte qenë i tronditur.
“Kur shkova… me taku, e gjeta aty duke kajtë… ishte i mërzitur shumë… edhe unë isha i mërzitur, po provova me ia lehtu”, ka thënë ai.
Haradinaj ka shtuar se pas aktakuzës pati një mobilizim të gjerë shoqëror dhe reagime në shtresa të ndryshme – nga politika, te shoqëria civile, artistët e sportistët – ndërsa e ka përshkruar ngjarjen si një “goditje të madhe”./Telegrafi/
