Raporti policor për incidentin Kurti – Lushtaku në Skenderaj thotë se s’kishte elemente të veprës penale
Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, në një intervistë të dhënë më 18 maj 2026 në KTV, deklaroi se kryetari i Komunës së Skenderajt kishte tentuar, me veturë zyrtare, të ndërhynte në mënyrë të rrezikshme në qarkullimin e eskortës së tij.
Rreziku për të cilin flet Kurti, është konfirmuar në raportin policor në deklaratën e datës 27 janar 2025.
Në dokumentin e siguruar nga RTK, thuhet se njësiti policor kishte arritur ta ndalonte veturën e dyshuar, e cila rezultonte të ishte në pronësi të Komunës së Skenderajt, ndërsa drejtues i saj ishte Sami Lushtaku, në atë kohë nënkryetar i komunës.
Në raport thuhet se “Kemi kontaktuar zyrtarin e mbrojtjes së afërt, i cili përmes telefonit ka deklaruar se vetura ka dalë nga parkingu i pompës në dalje të Skenderajt, në drejtim të Polacit, dhe ka rrezikuar eskortën duke tentuar të futet në mes të kolonës. Për një distancë, vetura ka vazhduar paralel me veturën policore të trafikut, në rrugën me dy korsi. Nga zyrtarët është kërkuar të përpilohet raport policor lidhur me rastin?.
Në dokumentin e siguruar thuhet gjithashtu se një rreshter policor, në raportin e dërguar më 28 janar përmes postës elektronike zyrtare, ka deklaruar se:
“Vetura ka bërë kyçje të vrullshme, nuk e ka rrezikuar eskortën dhe nuk ka pasur rrezik të drejtpërdrejtë. Megjithatë, kërkesa për ndalimin e veturës së dyshuar ka qenë në përputhje me standardet e larta të sigurisë që aplikohen në raste të tilla?.
Lidhur me rastin është intervistuar edhe Sami Lushtaku, i cili ka deklaruar se ishte ndalur për tëmarrë ujë dhe më pas ishte kyçur në rrugë me kujdes dhe me shpejtësi të ulët, pa penguar qarkullimin.
Në raport thuhet se deklarimet e tij përputhen edhe me pamjet e videoincizimeve. Po ashtu, sipas dokumentit, Lushtaku ka deklaruar se nuk kishte pasur qëllim të pengonte policinë apo eskortën.
Pas konsultimit me prokurorin, në raport konstatohet se nuk janë gjetur elemente të ndonjë vepre penale apo kundërvajtjeje kundër sigurisë në trafikun publik.
Edhe pse polici raportues, Gëzim Millaku, sipas raportit, e ndërroi deklaratën e dhënë për prokuroren e rastit, një ditë më parë, për rrezikim te eskortës së kryeministrit, arsyet e ndërrimit të deklaratës nuk janë bërë të ditura në raport.
Nga sa jemi të informuar, Prokuroria nuk ka marrë në pyetje pjesëtarët e tjerë të mbrojtjes së afërt të Kryeministrit.
Prokurorja Ajtene Zoni e kontaktuar nga RTK, ka thënë shkurt se për këtë rast duhet t’i drejtohemi prokurorisë.
Ndërkohë, deri në momentin e publikut të këtij lajmi, nuk është iniciuar rast në Inspektoratin policor të Kosovës për këtë rast të ndërrimit të deklaratës së zyrtarit policor.
Nga ana tjetër, Avokati i Sami Lushtakut, Labinot Vata, i ka thënë RTK-së se nuk ka pasur asnjë veprim të kundërligjshëm nga klienti i tij.
Duke iu referuar Ligjit për Shpifje dhe Fyerje, avokati Vata ka deklaruar se i është kërkuar Kurtit të tërheqë publikisht deklaratat, të publikojë sqarim dhe përmirësim, të kërkojë falje publike dhe të përmbahet nga deklarime të tjera që, sipas tij, cenojnë reputacionin e Lushtakut.
Vetë Sami Lushtaku, përmes një postimi në Facebook, ka njoftuar se përmes avokatit të tij ka dorëzuar padi për shpifje ndaj Albin Kurtit./RTK