Karabinierët vazhdojnë patrullimin në Mitrovicë të Veriut
Karabinierët e Policisë Ushtarake, të angazhuar në kuadër të Njësisë së Specializuar Shumëkombëshe (MSU) në KFOR, po zhvillojnë rregullisht patrullime në Mitrovicë e Veriut me synim garantimin e një mjedisi të sigurt.
Sipas njoftimit të KFOR-it, këto aktivitete ndihmojnë në ruajtjen e ndërgjegjësimit për situatën në terren dhe pasqyrojnë përkushtimin e KFOR-it për të siguruar një ambient të qetë dhe të sigurt, si dhe për të mbështetur lirinë e lëvizjes për të gjithë qytetarët që jetojnë në Kosovë.
KFOR bën të ditur se vazhdon zbatimin e mandatit të tij, për të kontribuar në një mjedis të sigurt dhe në lirinë e lëvizjes për të gjithë banorët e Kosovës, në çdo kohë dhe në mënyrë të paanshme.
Po ashtu, theksohet se KFOR punon në koordinim të ngushtë me Policinë e Kosovës dhe Misionin e Bashkimit Evropian për Sundimin e Ligjit në Kosovë (EULEX), në rolet e tyre përkatëse si reagues të sigurisë./Telegrafi/