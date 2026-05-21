Cristiano Ronaldo me dygolësh, Al Nassr më në fund e fiton titullin e kampionit në Arabinë Saudite
Ylli Cristiano Ronaldo e ka festuar më në fund titullin e shumëpritur, pra të kampionit në Arabinë Suadite.
Al Nassr është zyrtarisht kampioni më i ri në Arabinë Saudite pas një fitore 4-1 ndaj Damac, në xhiron e fundit të kampionatit.
Sadio Mane e hapi serinë e golave pas një asistimi të Joao Felix, ndërsa Kingslay Coman u përkujdes për golin e dytë.
Sidoqoftë, Damac shqetësoi vendasit kur Sylla realizoi nga pika e bardhë. Megjithatë, për dallim nga sfida me Al Hilal, Cristiano Ronaldo u përkujdes të mos ketë befasi.
Pesë herë fituesi i Topit të Artë shënoi dy gola të bukur për ta kompletuar triumfin prej 4-1.
Ky është trofeu i parë për Ronaldon në Arabinë Saudite, kurse pas një muaji do ta kërkojë Kupën e Botës me Portugalinë./Telegrafi/