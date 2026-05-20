Zyrtare: Ernest Muçi kalon nga Besiktasi te Trabzonspori, paguhet klauzola
Besiktas ka bërë të ditur zyrtarisht se Ernest Muçi nuk do të vazhdojë më te klubi bardhezi, pasi Trabzonspori ka vendosur të aktivizojë opsionin e blerjes që ishte i paraparë në marrëveshjen e huazimit.
Lajmi është konfirmuar përmes një njoftimi në rrjetet sociale nga Besiktas, ku sqarohet se bëhet fjalë për transferim të përhershëm të futbollistit.
“Sa i përket transferimit përfundimtar të futbollistit profesionist Ernest Muçi, e drejta e opsionit të blerjes e paraparë në kontratën e huazimit është përdorur nga Trabzonspor”, thuhet në njoftim.
Sipas marrëveshjes, Trabzonspori do t’i paguajë Beşiktaşit shumën 8.5 milionë euro, duke e bërë kështu Muçin zyrtarisht lojtar të klubit nga Trabzoni.
Në njoftimin e tyre, drejtuesit e Besiktasit i kanë shprehur mirënjohje futbollistit për kontributin gjatë kohës së qëndrimit në klub, duke i uruar sukses në vazhdim të karrierës.
“E falënderojmë Ernest Muçin për kontributin e dhënë për klubin tonë dhe i urojmë suksese në vazhdim të karrierës”, përfundon deklarata zyrtare.
Po ashtu lajmi i blerjes përfundimtar është zyrtarizuar edhe nga Trabzonspori, që ka njoftuar në rrjetet sociale.
Muçi kaloi te Trabzonspori si huazim në fillim të sezonit, duke shkëlqyer e klubin turk ku u kthye në lojtarin kryesor. /Telegrafi/