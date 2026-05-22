Pse fshihet Putini? Kjo nuk është parë as gjatë COVID-19 - presidenti rus shmang udhëtimet brenda vendit për 196 ditë
Presidenti rus Vladimir Putin nuk ka vizituar asnjë rajon rus që kur u kthye nga Kina të martën, duke shënuar një ndryshim të ndjeshëm nga vitet e kaluara kur udhëtime të tilla ishin rutinë.
Pauza tani është shtrirë në 196 ditë - më e gjata në vitet e fundit - për shkak të shqetësimeve në rritje të sigurisë pas sulmeve ukrainase dhe masave më të rrepta të sigurisë së Kremlinit.
Shfaqjet publike që atëherë janë kufizuar në Moskë, rajonin e Moskës dhe Shën Petersburg.
Udhëtimi i tij i fundit jashtë rajoneve të lidhura me Moskën ishte një vizitë njëditore në Samara më 6 nëntor 2025. Që atëherë, të gjitha paraqitjet publike janë kufizuar në Moskë, rajonin e Moskës dhe Shën Petersburg.
Raportohet se rekordi i mëparshëm ishte 132 ditë gjatë pandemisë COVID-19.
Angazhimet e fundit janë kontrolluar rreptësisht, duke përfshirë një shërbesë Krishtlindjesh në një strukturë të forcave speciale, takime me studentë në Dolgoprudny [një qytet në rajonin e Moskës] dhe një ceremoni vendosjeje kurorash në Shën Petersburg të mbajtur pa një audiencë publike.
Ndërprerja e udhëtimeve vjen pas raportimeve për një përpjekje ukrainase për të sulmuar rezidencën Valdai të Putinit në fund të vitit 2025 – një incident i pranuar nga autoritetet ruse, por i vënë në pikëpyetje ndërkombëtarisht.
Zyrtarët ukrainas i kanë hedhur poshtë gjerësisht raportet ruse se kompleksi i izoluar dhe i ruajtur me kujdes i Putinit ka qenë ndonjëherë në shënjestër.
Për më tepër, ata akuzuan Kremlinin se e ka shpikur sulmin si pretekst që Rusia të tërhiqet nga pjesëmarrja në diskutimet e vazhdueshme të paqes.
Ukraina goditi disa objektiva ushtarake ruse më 21-22 maj, duke përfshirë sistemet e mbrojtjes ajrore, postet komanduese, qendrat e kontrollit të dronëve dhe depot e municioneve, sipas Shtabit të Përgjithshëm.
Ukraina tha se shënjestroi gjithashtu përqendrimet e trupave ruse dhe kalimet e lumenjve në territoret e pushtuara dhe brenda rajoneve Bryansk dhe Kursk të Rusisë.
Shërbimet evropiane të inteligjencës, të cituara nga CNN, thonë se Putini tani vepron në kushte jashtëzakonisht të rrepta sigurie, duke pasur frikë jo vetëm nga kërcënimet me dronë, por edhe nga paqëndrueshmëria e mundshme e brendshme. /Telegrafi/