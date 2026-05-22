Ukraina rimerr territor pas ndërprerjes së Starlink për forcat ruse
Trupat ukrainase kanë arritur të rimarrin një pjesë të territorit të humbur më herët gjatë luftës, pas një zhvillimi që ka ndikuar ndjeshëm në sistemet e komunikimit të forcave ruse.
Sipas inteligjencës ushtarake amerikane, rreth 400 km² territor janë rikthyer nën kontrollin ukrainas në fillim të këtij viti.
Raporti thekson se një faktor kyç në këtë zhvillim ka qenë ndërprerja e mijëra terminaleve Starlink që, sipas dokumentit të përgatitur për Kongresin amerikan, ishin përdorur nga ushtria ruse për komunikim në terren dhe koordinim të operacioneve.
Çaktivizimi i këtyre pajisjeve ka shkaktuar një “shkëputje të madhe komunikimi” brenda forcave ruse, duke e vështirësuar ndjeshëm komandimin dhe kontrollin në vijat e frontit.
Sipas të njëjtit raport, kjo situatë ka dobësuar dukshëm aftësinë luftarake të njësive ruse, duke krijuar konfuzion dhe vonesa në reagimin ndaj lëvizjeve të forcave ukrainase. Për pasojë, Ukraina ka arritur të shfrytëzojë boshllëqet në koordinimin e kundërshtarit për të avancuar në disa zona strategjike.
Raporti shton gjithashtu se kaosi në terren është përkeqësuar më tej pasi autoritetet ruse filluan paralelisht të kufizojnë qasjen në aplikacionin e komunikimit Telegram, një platformë e përdorur gjerësisht për koordinim joformal ndërmjet njësive ushtarake dhe komandës.
Kombinimi i këtyre dy faktorëve – ndërprerja e Starlink dhe kufizimet në Telegram – sipas inteligjencës amerikane, ka krijuar një krizë të përkohshme komunikimi që ka ndikuar drejtpërdrejt në efektivitetin operacional të forcave ruse në disa sektorë të frontit. /Telegrafi/