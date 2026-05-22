Britania simulon luftën me Rusinë – nisin stërvitjet ushtarake në metrotë e vendit
Ushtarët britanikë “po luftojnë një pushtim rus” nga një platformë në metronë e Londrës në një lojë lufte që zbulon se Mbretëria e Bashkuar duhet të investojë shumë më tepër në mbrojtje - ose rrezikon.
Në skenar, viti është 2030 dhe trupat janë pjesë e një selie të NATO-s të udhëhequr nga Mbretëria e Bashkuar, e cila është vendosur me shpejtësi në Estoni pasi trupat ruse sulmuan shtetet baltike në breshërinë e parë të asaj që mund të shndërrohet në Luftën e Tretë Botërore.
Forcat britanike dhe aleatët e tyre, përfshirë ushtarë nga SHBA, e kanë shndërruar një pjesë të papërdorur të stacionit të metrosë Charing Cross në një bazë të improvizuar nëntokësore që po e imagjinojnë se ndodhet në kryeqytetin estonez, Talin.
Është një shembull se si infrastruktura civile mund të rekuizohet për përdorim ushtarak në kohë lufte.
Nga këtu, ata përdorin laptopë e ekrane të mëdha dhe mbështeten në Al dhe forma të tjera të teknologjisë digjitale për të ndihmuar në identifikimin me shpejtësi të objektivave ruse, përpara se të lëshojnë një mori dronësh, raketash dhe pajisjesh bllokuese për t'i shkatërruar ato.
Në lojën luftarake, pala e udhëhequr nga Mbretëria e Bashkuar duhet të përdorë më shumë se 5,000 dronë çdo ditë - si për sulm ashtu edhe për mbikëqyrje - për të pasur një shans kundër një force ruse që është e kalitur në beteja dhe e qëndrueshme pas viteve të kaluara duke luftuar kundër Ukrainës.
Shumë nga dronët do të ishin njëpërdorimësh, duke kërkuar stoqe të mëdha aeroplanësh shtesë për të rimbushur vijën e frontit dhe një bazë industriale që mund të gjenerojë qindra mijëra të tjerë.
Kjo është diçka që ushtria ukrainase dhe partnerët e saj të industrisë po e bëjnë sot me të vërtetë, shkruan skynews.
Në të kundërt, megjithatë, kuptohet që ushtria britanike tani për tani do të jetë në gjendje të vendosë vetëm qindra dronë në ditë - dhe madje edhe ky ritëm nuk mund të mbahet për shumë kohë sepse rezervat e saj janë kaq të vogla dhe linjat e prodhimit në të gjithë industrinë e Mbretërisë së Bashkuar ende nuk janë përgatitur për shkallën e prodhimit që do të kërkohej në një luftë të vërtetë.
Gjenerali Mike Elviss, komandant i Korpusit Aleat të Reagimit të Shpejtë (ARRC) - emri i selisë së NATO-s të udhëhequr nga Mbretëria e Bashkuar e përfshirë në stërvitje - e artikuloi sfidën në një mesazh video.
"Skenari që do të shihni është vendosur qëllimisht në vitin 2030, sepse aty e shohim kërcënimin nga Rusia në kulmin e tij", tha ai.
"Është gjithashtu koha kur ne mund të ofrojmë realisht teknologjinë e modernizuar dhe gatishmërinë e shtuar të nevojshme për t'u përballur me atë kërcënim, por vetëm me investimin e duhur tani dhe me mbështetjen e industrisë për të ndërtuar një arsenal kombëtar, jo vetëm të rezervave të municioneve - megjithëse kjo është kritike - por edhe të mjeteve kombëtare të prodhimit që mund të shkallëzohen në kohë lufte", shtoi ai.
"Ka një mundësi të madhe këtu, por rrezik nëse e injorojmë rrezikun", vazhdoi gjenerali.
Një dështim nga qeveria e Keir Starmer për të finalizuar një plan të madh investimesh për mbrojtjen - që duhej të ishte publikuar vjeshtën e kaluar - ka penguar tashmë aftësinë e ushtrisë, Marinës Mbretërore dhe Forcave Ajrore Mbretërore për t'u riarmatosur me ritmin që shumë besojnë se është i nevojshëm.
John Healey, sekretari i mbrojtjes, tha këtë javë se Plani i Investimeve në Mbrojtje do të publikohet së shpejti.
Por publikimi i tij është vetëm një pjesë e sfidës.
Raportohet se Thesari pritet të bjerë dakord t’i japë Ministrisë së Mbrojtjes 18 miliardë paund shtesë gjatë katër viteve të ardhshme për të ndihmuar në financimin e riarmatimit, por kjo shumë parash është shumë më e vogël se ajo që i duhet ushtrisë për të qenë gati për një luftë të mundshme me Rusinë deri në vitin 2030. /Telegrafi/