Zelensky ftohet në samitin e NATO-s në Ankara
Presidenti ukrainas Volodomyr Zelensky është ftuar të marrë pjesë në samitin vjetor të NATO-s në Ankara në korrik, konfirmoi Sekretari i Përgjithshëm i aleancës Mark Rutte.
"E kam ftuar tashmë", tha Rutte në një konferencë për shtyp pas një takimi të ministrave të jashtëm në Suedi.
"Ai do të jetë atje", shtoi ai.
Ftesa e Zelenskyt ishte në një formë të kufizuar në takimin e vitit të kaluar në Hagë, me urdhër të administratës Trump.
Është e paqartë se në sa nga seancat private brenda samitit Zelenskyt do të marrë pjesë këtë vit.
Vitin e kaluar, Shtëpia e Bardhë këmbënguli në zvogëlimin e fokusit te lufta në Ukrainë, në vend të kësaj Uashingtoni kërkoi që aleatët të zotoheshin të shpenzonin 5% të GDP-së për mbrojtje si rezultati qendror i të gjithë dy ditëve.
Ishte një kontrast i thellë me samitin e vitit 2024 në Uashington, ku nën administratën e Bidenit, Zelensky ishte i ftuar nderi, dhe aleatët i dhanë Kievit garanci se ishte në një "rrugë të pathyeshme" drejt anëtarësimit në NATO. /Telegrafi/