Granata, pistoleta dhe drogë, çfarë iu gjet shqiptarit që u përplas me armë me policinë në Athinë
Granata, pistoleta dhe drogë në çantë…Ky ishte arsenali që mbante 42-vjeçari shqiptar me nofkën “Titi”, i cili u përfshi në një shkëmbim me armë zjarri me Policinë mbrëmë në Mikrolimano, në Athinë, shkruajnë mediat greke.
Sipas Protothema, policët shkuan për të kontrolluar 42-vjeçarin dhe pasi fillimisht u përpoq t’i shmangte, ai më pas i drejtoi një armë “me qëllim të qartë” për t’i qëlluar, siç thuhet në njoftimin përkatës nga Policia Greke.
Një oficer policie, duke kuptuar rrezikun, përdori armën e tij personale, duke rezultuar në plagosjen dhe imobilizimin e 42-vjeçarit.
Gjatë hetimeve të kryera, në posedim të tij u gjetën dy pistoleta të mbushura plotësisht dhe gati për t’u përdorur, si dhe një revolver. Pistoleta që ai përdori kundër oficerit të policisë kishte një plumb në dhomë, si dhe një karikator me 32 fishekë. Në të njëjtën kohë, në vendin ku ai u gjet fillimisht u gjet një çantë shpine që përmbante një sasi droge, si dhe gjashtë granata dore.