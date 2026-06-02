Gjermania i kërkon Izraelit të tregojë përmbajtje në Liban, ndërsa tensionet rriten
Kancelari i Gjermanisë i ka kërkuar Izraelit të tregojë përmbajtje në fushatën e tij në Libanin jugor.
Friedrich Merz tha se vendi i tij e pa përshkallëzimin e fundit në jug me shqetësim të madh dhe i bëri thirrje milicisë Hezbollah të mbështetur nga Irani, të lëshojë armët, transmeton Telegrafi.
Ofensiva tremujore në Libanin jugor ka parë rreth një në pesë libanezë, ose rreth 1.4 milion njerëz, të zhvendosur dhe të paktën 3,412 njerëz të vrarë në sulmet izraelite që nga 2 marsi, sipas ministrisë libaneze të Shëndetësisë.
Shifrat nuk bëjnë dallim midis luftëtarëve dhe civilëve dhe Izraeli pretendon se jep paralajmërime paraprake për të mbrojtur këta të fundit.
Komentet e Merz vijnë ndërsa dolën raportime për një telefonatë të nxehtë midis Donald Trump dhe Benjamin Netanyahut në lidhje me bombardimin izraelit të Libanit, sipas Axios.
Ekziston një kuptim se Trump po humbet durimin me kryeministrin izraelit, pavarësisht se presidenti amerikan tha se pati një "telefonatë shumë produktive" me Netanyahun dhe i kërkoi atij të mos kryente një "bastisje të madhe" në kryeqytetin e Libanit, Bejrut. /Telegrafi/