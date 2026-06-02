Ministri izraelit i Mbrojtjes pretendon se administrata Trump mbështet sulmet hakmarrëse në Liban
Ministri izraelit i Mbrojtjes, Israel Katz, pretendoi të martën se Shtetet e Bashkuara mbështetën një veprim të kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu dhe Forcave të Mbrojtjes së Izraelit (IDF), për të sulmuar lagjen Dahiyeh në Bejrut nëse sulmet nga grupi militant Hezbollah i mbështetur nga Irani në Izraelin verior vazhdojnë.
"Me kërkesë të Shteteve të Bashkuara, deri dje IDF përmbahej nga kryerja e sulmeve të mëdha në Bejrut... për shkak të përpjekjeve të SHBA-së për të arritur një marrëveshje me Iranin", shpjegoi Katz.
Katz pretendoi se Netanyahu i tha presidentit të SHBA-së, Donald Trump për qëllimin e Izraelit për t'u hakmarrë kundër Hezbollahut duke nisur sulme në Liban gjatë një bisede midis dy udhëheqësve të hënën.
"Amerikanët e mbështetën këtë parim dhe informuan qeverinë libaneze dhe të gjitha palët përkatëse: komunitetet izraelite do të përballen me Bejrutin", pohoi Katz, transmeton Telegrafi.
CNN raportoi të hënën se Trump i bëri presion Netanyahut që të zvogëlojë planet për operacione ushtarake në Liban, sipas dy personave të njohur me bisedën.
Burimet thanë se Trump në disa momente përdori fjalë të pista për të shprehur mosmiratimin e tij ndaj ofensivës së planifikuar, e cila kërcënoi të pengonte përpjekjet e tij për të ndërmjetësuar një marrëveshje paraprake me Iranin.
Shtëpia e Bardhë nuk ka komentuar publikisht përmbajtjen e telefonatës së Trump me Netanyahun.
Katz sugjeroi të martën që rajoni jugor i Libanit duhet të përgatitet për një sulm të menjëhershëm, ndërsa qëndrimi i Izraelit ndryshon.
"Nëse komunitetet izraelite vazhdojnë të sulmohen, ne do të godasim lagjen shiite Dahiyeh në Bejrut," tha ai, duke shtuar, "nuk do të ketë më një situatë në të cilën Bejruti mbetet i qetë ndërsa komunitetet izraelite janë nën sulm". /Telegrafi/