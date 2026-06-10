Irani dhe SHBA-të duhet të shkojnë përtej "as luftë as paqe", thotë presidenti iranian
Presidenti iranian Masoud Pezeshkian tha se Teherani dhe Uashingtoni duhet të shkojnë përtej "kësaj gjendjeje as luftë as paqe", raportoi agjencia e lajmeve Mehr.
Presidenti tha se ish-udhëheqësi suprem Ali Khamenei "theksoi vazhdimisht se çështja 'as luftë as paqe' duhej të zgjidhej", duke sugjeruar se e vetmja mënyrë për të kaluar fazën aktuale është negociata.
"Nëse duam të shkojmë përtej kësaj gjendjeje as luftë as paqe, çfarë duhet të bëjmë? Nëse nuk angazhohemi në dialog, atëherë cila është alternativa", tha Pezeshkian.
"Ishte mbi këtë bazë që Udhëheqësi lejoi që bisedimet të vazhdonin dhe në fazat e fundit udhëzimi i tij ishte: 'Shkoni dhe zgjidheni çështjen'", shtoi ai.
Që nga armëpushimi SHBA-Iran më 8 prill, Teherani ka akuzuar vazhdimisht Izraelin dhe Shtetet e Bashkuara për prishjen e armëpushimit përmes veprimeve ushtarake.
SHBA-të kanë kryer sulme ndaj objektivave iraniane edhe ndërsa negociatat indirekte vazhdonin. Ndërkohë, Izraeli ka nisur mijëra sulme në Liban, pavarësisht kufizimeve të vendosura nga armëpushimi.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka thënë vazhdimisht se është afër një marrëveshjeje me Iranin, megjithatë ka pasur pak shenja që tregojnë përparim në negociata. /Telegrafi/