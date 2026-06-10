Irani thotë se po "rishikon" negociatat pas sulmeve të SHBA-së
Teherani po "rishikon" negociatat me Shtetet e Bashkuara në dritën e sulmeve të SHBA-së ndaj Iranit mbrëmë, u citua të thoshte zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane, Esmaeil Baghaei.
Baghaei akuzoi SHBA-në dhe Izraelin për "shkelje të përsëritura të armëpushimit" dhe tha se diplomacia nuk mund të "zhvillohet në një vakum", duke shtuar se "një mjedis minimal në të cilin diplomacia mund të funksionojë" është i nevojshëm që negociatat të përparojnë, transmeton Telegrafi.
"Fatkeqësisht, Shtetet e Bashkuara po e minojnë këtë proces përmes mesazheve kontradiktore, ndryshimeve të shpeshta në pozicionet dhe kërkesat e tyre, si dhe shkeljeve të përsëritura të armëpushimit", tha ai, duke shtuar se Izraeli ka treguar gjithashtu keqbesim me sulme të përsëritura në Liban.
Ushtria e Iranit paralajmëron për "sulme edhe më të rënda dhe të përhapura" nëse SHBA-të përsërisin sulmet
Në shkëmbimin e fundit të zjarrit, Irani mbrëmë tha se nisi sulme hakmarrëse ndaj objektivave amerikane në rajon pasi u vu nën zjarr të SHBA-së.
Ushtria amerikane tha se kishte përfunduar sulmet kundër Iranit që tha se ishin në përgjigje të rrëzimit të një helikopteri të ushtrisë. /Telegrafi/