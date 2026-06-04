Arrihet armëpushim mes Izraelit dhe Libanit - ja për çfarë ranë dakord
Izraeli dhe Libani kanë rënë dakord për “zbatimin e një armëpushimi”, por kjo varet nga “një ndërprerje e plotë” e zjarrit të Hezbollahut dhe largimin e të gjithë operativëve të Hezbollahut nga Libani jugor, sipas një deklarate të përbashkët të lëshuar pas raundit të fundit të bisedimeve të ndërmjetësuara nga SHBA të mërkurën.
Marrëveshja vjen pasi qeveria izraelite kërcënoi të përshkallëzojë veprimet e saj në Liban - një veprim që kërcënon të prishë bisedimet SHBA-Iran.
Armëpushimi në vazhdim është shkelur vazhdimisht, ndërsa Izraeli dhe Hezbollahu kanë vazhduar të shkëmbejnë sulme.
Bisedimet e së mërkurës zgjatën gati nëntë orë dhe erdhën pas një dite të plotë bisedimesh të martën në Departamentin e Shtetit të SHBA-së.
Ja për çfarë ranë dakord Izraeli dhe Libani:
Izraeli dhe Libani “ranë dakord të rifillojnë bisedimet politike dhe të sigurisë nga 22 qershori, me qëllim arritjen e një marrëveshjeje gjithëpërfshirëse”, thuhej në deklaratën e përbashkët, duke vënë në dukje se SHBA-të “ranë dakord të vazhdojnë të lehtësojnë komunikimin midis palëve ndërkohë”.
Deklarata tha gjithashtu se të dy palët kanë rënë dakord të “përparojnë me shpejtësi krijimin e zonave pilot në të cilat Forcat e Armatosura Libaneze do të marrin kontrollin ekskluziv të territorit duke përjashtuar të gjithë aktorët jo-shtetërorë”, por nuk përcaktoi një afat kohor për këto zona pilot.
“Izraeli riafirmoi se siguria dhe respekti për integritetin e tij territorial mund të arrihen vetëm përmes çarmatimit të Hezbollahut dhe çmontimit të infrastrukturës së tij në të gjithë Libanin”, thuhej gjithashtu në deklaratën e përbashkët.
SHBA-të “theksuan qëllimin e tyre për të mbështetur Forcat e Armatosura Libaneze, me qëllim përmirësimin e kapacitetit të tyre dhe mundësimin e ushtrimit efektiv të sovranitetit në të gjithë territorin libanez”, thuhet në deklaratë. /Telegrafi/