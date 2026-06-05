Këshilltari i Khameneit: Nëse SHBA-të vazhdojnë sulmet, do ta përhapim luftën
Një marrëveshje e mundshme paqeje midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit varet nga administrata Trump që pranon të lirojë 24 miliardë dollarë asete të ngrira iraniane, ka deklaruar një zyrtar i lartë iranian për CNN, duke paralajmëruar se SHBA-të do të “hyjnë në një korridor të errët” nëse rifillojnë luftimet.
“Negociatat janë në një bllokim dhe presidenti i SHBA-së Donald Trump duhet ta thyejë këtë bllokim”, tha për CNN Mohsen Rezaei, këshilltar ushtarak i Udhëheqësit Suprem Ajatollah Mojtaba Khamenei.
“Topi është në fushën e Trumpit”, shtoi ai.Raportohet se Irani ka kërkuar lirimin e 12 miliardë dollarëve nga fondet e ngrira sapo të nënshkruhet një marrëveshje e përkohshme me SHBA-në, dhe 12 miliardë dollarë të tjerë në një fazë të mëvonshme.
Zyrtarët amerikanë janë të shqetësuar se çdo zhbllokim i fondeve në këtë fazë mund të heqë një pikë kyçe ndikimi mbi regjimin.
Trump ka kërkuar që çdo marrëveshje të duket shumë më e fortë se marrëveshja bërthamore e arritur në vitin 2015 dhe të shmangë çdo gjë që mund të interpretohet si “dorëzim me para në dorë", një frazë që ai e ka përdorur për të kritikuar vendimin e presidentit të atëhershëm Barack Obama për t'i dhënë Teheranit kompensim financiar.
Në një intervistë të rrallë me CNN, Rezaei hodhi dritë mbi mendimin brenda qarqeve vendimmarrëse strategjike të Iranit në lidhje me vizionin e vendit pas luftës, fatin e Ngushticës së Hormuzit dhe se si mund të veprojë Irani nëse sulmohet përsëri.
Vërejtjet e tij kanë peshë sepse ai mbetet i lidhur ngushtë me establishmentin e sigurisë së Iranit dhe shihet gjerësisht si i afërt me udhëheqësin suprem aktual, i cili nuk është parë në publik që kur pësoi lëndime nga një sulm izraelit që vrau babanë e tij në ditën e parë të luftës.
Ja çfarë tha Rezaei:
Lirimi i aseteve të ngrira iraniane: Ai e paraqiti kërkesën si një masë për ndërtimin e besimit, duke thënë se lirimi i mundshëm i fondeve nga administrata Trump do të ishte "një horizont i ri për të ardhmen" e Iranit dhe Amerikës: "Nëse Trump dëshiron të arrijë një marrëveshje me Iranin, këto 24 miliardë dollarë janë një provë besimi – kjo është një provë që Amerika duhet ta kalojë dhe rruga do të hapet", tha ai.
"Këto janë paratë tona, jo paratë e Amerikës", shtoi Rezai.
Paralajmërim kundër rikthimit në luftë: Rezaei paralajmëroi se Irani do ta “zvarritë luftën” përtej Gjirit Persik nëse SHBA-të rifillojnë konfliktin, duke zgjeruar potencialisht operacionet ushtarake nga Ngushtica e Hormuzit në Oqeanin Indian, Ngushticën Bab al-Mandab, Detin e Kuq dhe Detin Mesdhe. “Ne do t’i japim një dimension tjetër luftës duke sulmuar këto baza të tjera amerikane që kemi sulmuar deri më tani”, tha ai, duke shtuar se “mundësia e luftës është e ulët”.
Mbi një takim të mundshëm midis Trumpit dhe Khamenei: Ai nuk iu përgjigj një pyetjeje në lidhje me shëndetin e Khamenei-t dhe rolin e tij në vendimmarrjen e vendit, por hodhi poshtë perspektivat e takimit të tij me Truminp. "Kjo nuk do të ndodhë, tani për tani jemi në fazën e parë të negociatave dhe zoti Trump i ka sjellë negociatat në një ngërç. Kjo nuk do të ndodhë". Këtë javë, Trump tha se ai dhe Khamenei "duket se po shkojnë mirë me njëri-tjetrin" dhe se do të ishte "i nderuar" ta takonte atë.
Përsërit pretendimin për sovranitet mbi Ngushticën e Hormuzit: Rezaei tha se Irani dhe Omani kanë sovranitet mbi rrugën ujore kryesore përmes së cilës kalonte një e pesta e naftës dhe gazit natyror të lëngshëm në botë para luftës, dhe për këtë arsye do ta menaxhojnë atë së bashku. Ai u përmbajt nga formulimi i kërkesës për tarifat e kalimit të anijeve në Ngushticë si një tarifë, duke thënë se Irani do të ngarkonte një tarifë mirëmbajtjeje pasi nuk duhet të përballonte koston e menaxhimit të ngushticës.
Pjesë e gardës së vjetër të IRGC-së, Rezaei luftoi në Luftën Iran-Irak dhe vazhdoi ta udhëheq forcën nga viti 1981 deri në vitin 1997, duke ndihmuar në formësimin e saj në një nga institucionet më të fuqishme të Republikës Islamike. Një pragmatist i linjës së ashpër me rrënjë të thella në sistemin e sigurisë së Iranit, ai më vonë u bashkua me Këshillin e Përshtatshmërisë, i cili këshillon udhëheqësin suprem, dhe shërbeu si nënkryetar nën ish-presidentin Ebrahim Raisi. Rezaei gjithashtu kandidoi për president katër herë, por nuk fitoi kurrë.
Gjatë luftës 40-ditore SHBA-Izrael kundër Iranit që filloi në fund të shkurtit, Republika Islamike u hakmor duke synuar 12 vende në të gjithë rajonin, duke goditur objekte ushtarake, infrastrukturë energjetike dhe vende civile. Teherani u raportua gjithashtu se kishte qëlluar raketa drejt Diego Garcia, një baze të përbashkët ushtarake SHBA-Britani e Madhe në Oqeanin Indian rreth 2,000 milje larg Iranit, në një demonstrim të dukshëm të shtrirjes së tij. /Telegrafi/