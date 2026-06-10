Inflacioni në SHBA arrin nivelin më të lartë në tre vjet, ndërsa lufta në Iran rrit kostot
Çmimet në SHBA u rritën më shpejt muajin e kaluar se në çdo pikë në tre vjet, sipas shifrave zyrtare.
Shkalla e inflacionit në ekonominë më të madhe në botë arriti në 4.2% në maj, treguan të dhënat nga Byroja e Statistikave të Punës e SHBA-së, ndërsa vendi u përball me kosto të larta të naftës dhe gazit për shkak të sulmeve të tij ndaj Iranit.
Që nga prilli 2023, matja e inflacionit sipas indeksit të çmimeve të konsumit (CPI) nuk ka qenë kaq e lartë, transmeton Telegrafi.
Sulmet e SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit kanë parë që çmimi i naftës të rritet dhe të mbetet shumë mbi nivelet maksimale të para luftës, duke bërë që mallrat dhe shërbimet në të gjithë ekonominë të kushtojnë më shumë.
Kjo për shkak të mbylljes efektive të korridorit jetësor të transportit detar, Ngushticës së Hormuzit, si dhe dëmtimit të infrastrukturës së prodhimit të karburanteve fosile.
Në kohë normale, rreth një e pesta e naftës dhe gazit natyror të lëngshëm në botë u transportua përmes rrugës ujore.
Inflacioni më i lartë shton presionin mbi Donald Trump, i cili mori detyrën me premtimin për të ulur kostot.
Gjithashtu, kjo e përgatit atë për një përballje me Kevin Warsh, kryetarin e ri të Rezervës Federale, i cili është i mandatuar për të ulur inflacionin në 2%.
Trump e urrente të emëruarin e tij të mëparshëm, Jay Powell, për mbajtjen e normave të interesit të larta. /Telegrafi/