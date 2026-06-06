Khamenei u plagos në sulmin ku mbeti i vrarë babai i tij, mjekët menduan t'i amputonin këmbën - zbulohen detaje
Mojtaba Khameneit i është lënduar këmba në ditën e parë të luftës, ka pohuar një figurë kryesore në qeverinë iraniane.
Iran International raportoi se Ahmad Khatami tha se mjekët madje e konsideruan amputimin e këmbës së Khameneit pasi ai u kap në sulmin që vrau babanë dhe paraardhësin e tij, Ali Khamenei.
Udhëheqësi i ri suprem nuk është parë ose dëgjuar për të në publik që atëherë.
"Gjatë sulmit në ditën e parë të luftës, ai pësoi një dëmtim në këmbë", thuhet se tha Khatami në një takim të këshillit lokal.
"Ekzistonte edhe mundësia e amputimit, por kjo nuk ndodhi dhe ai aktualisht është në gjendje të mirë shëndetësore", shtoi ai.
Khatami është një nga 88 anëtarët e asamblesë së ekspertëve të Iranit, e cila ka për detyrë të emërojë udhëheqësin suprem.
Disa raportime kanë pohuar se udhëheqësi i ri është plagosur rëndë dhe nuk është në gjendje të flasë, prandaj nuk është shfaqur publikisht.
Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, tha këtë javë se është i bindur se Khamenei është ende gjallë.
Ai shtoi se kishte "tregues se ai po angazhohet gjithnjë e më shumë në një nivel". /Telegrafi/